ASML straalt op hoger gesloten AEX

De AEX eindigde 0,1% hoger op 522,31 punten. De Midkap steeg 0,1% naar 746,28 punten. De beurzen in Londen (-0,9%) en Parijs (-0,4%) kleurden rood, terwijl Frankfurt 0,1% hoger noteerde.

„Alles stond vandaag in het teken van de verkiezingen in de VS. Beleggers hielden daarom hun kruit droog”, zei vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa). Volgens hem kan de Amerikaanse president Donald Trump zich na de verkiezingen weer gaan richten op het handelsconflict met China. Mocht Trump later deze maand een akkoord sluiten met zijn Chinese ambtsgenoot Xi, dan kan de beurs volgens Van de Groep verder gaan stijgen.

Tegenvallend nieuws kwam er uit Italië, waar de economische bedrijvigheid daalde naar het laagste niveau sinds november 2013. „Dit duidt op een krimp van de Italiaanse economie en zet er een streep door de begroting”, aldus beursman Van de Groep.

De Amerikaanse beurzen koersten vanmiddag ruim 0,2% in het groen. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 1,1% hoger.

In de AEX voerde ASML de winnaars aan met een plus van 2,8%. De chipmachinefabrikant houdt donderdag een analistendag. Zakenbank JPMorgan Cazenove verwacht dat ASML dan gaat aankondigen dat de winst per aandeel in 2025 gaat stijgen naar ruim €14.

Signify klom 1,3%. Het verlichtingsbedrijf werd door de Amerikaanse bank Jefferies van de verkooplijst gehaald.

Uitzender Randstad won 1,1%. De Zwitserse concurrent Adecco kwam vanochtend met een meevallend kwartaalrapport naar buiten.

KPN koerste 0,1% lager. Het telecomconcern ontving een koopadvies van Bank of America Merrill Lynch.

Biotechnologiebedrijf Galapagos (-1,5%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Verzekeraar ASR werd 1,3% minder waard.

Ahold Delhaize liet 0,1% liggen. Het supermarktconcern werd door concurrent Carrefour voor de rechter gesleept vanwege een ruzie over een winkel in het Belgische Lokeren.

In de Midkap was Sligro (-2,8%) de grootste daler. De voedingsmiddelengroothandel incasseerde een adviesverlaging door KBC naar ’houden’. Maaltijdenbezorger Takeaway.com werd 2,1% afgewaardeerd.

TomTom navigeerde 1,1% lager. Zijn kaarten zitten sinds vandaag op BMW-motoren.

PostNL stond bij de Midkappers met een plus van 4% aan kop. De post- en pakjesbezorger krabbelde op na de koersdaling van bijna 6% op maandag. Betalingsdienstverlener Adyen pluste 2,7%.

Smallcapfonds Hunter Douglas won 4,8%. De luxaflexfabrikant rapporteerde meevallende kwartaalcijfers. Detacheerder Brunel steeg 2%, na door vermogensbeheerder Kepler Cheuvreux op de kooplijst te zijn geplaatst.

Alfen zakte 5,1%. Door een foutief bericht op vrijdag kregen beleggers het idee dat de grootaandeelhouder een overnamebod overweegt.

