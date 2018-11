Groei winkels helpt Primark tegen zomerdip

Ⓒ ANP

LONDEN (ANP) - Kledingmerk Primark heeft in zijn gebroken boekjaar meer omzet gehaald doordat het winkelbestand groeide. De vergelijkbare winkelverkopen, waarbij wordt gekeken naar winkels die al minimaal een jaar open zijn, daalden juist. Dat wijt Primark-moeder Associatied British Foods (ABF) aan uitzonderlijk warm en koud weer gedurende de verslagperiode in met name Europa.