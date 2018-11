Aftrap claimzaak ’sjoemeldiesels’ VW

Stichting Volkswagen Car Claim, die vorig jaar juni door voormalig ANWB-directeur Guido van Woerkom is opgericht, eist dat alle bezitters van een sjoemeldiesel van de VW-merken Volkswagen, Seat, Skoda en Audi hun auto kunnen terugbrengen en de volledige aanschafprijs terugkrijgen. De auto’s die uitgevoerd zijn met sjoemelsoftware verbruikten meer diesel dan was opgegeven en hadden een veel hogere CO2-uitstoot dan volgens de Europese normen was toegestaan. Daardoor was de auto niet alleen in gebruik duurder, maar is ook de inruilwaarde veel lager dan waar bij aanschaf van uit mocht worden gegaan.

,,Rekening houdend met de 180.000 gedupeerden zou de schade op kunnen lopen tot €4,5 miljard”, zegt advocaat Patrick Haas. ,,Mensen die hun auto tweedehands hebben gekocht, moeten een schadevergoeding krijgen.”

Stichting Volkswagen Car Claim heeft Volkswagen, alle Nederlandse dealers van VW-merken, importeur Pon, de voormalig VW-topmannen Martin Winterkorn en Matthias Müller en het electronicabedrijf bedrijf Bosch, maker van de sjoemelsoftware, gedaagd.

In deze zogeheten regiezitting wordt de zaak niet inhoudelijk behandeld, maar wordt door de rechter gezocht naar hoe de procedure zo efficiënt mogelijk kan verlopen. Daarnaast liggen er nog juridische vragen bij het Europese Hof die de procedure in Nederland kunnen beïnvloeden.

De verwachting is dat het nog wel een jaar kan duren voordat de zaak inhoudelijk behandeld kan worden. Voor die tijd heeft VW net als in veel andere landen mogelijk al een schikking aangeboden. Haas: ,,Die verwacht ik alleen niet voor het nieuwe jaar, want dan zijn er veel claims in Duitsland verjaard, zodat er meer ruimte ontstaat.”