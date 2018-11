Facebook-oplichting voorkomen? Zo doe je dat

Het komt echter regelmatig voor dat de webshop achter de advertentie misleidend blijkt te zijn. Het betaalde product wordt nooit bezorgd, je krijgt een veel goedkoper flutproduct of je zit ineens vast aan een duur abonnement. Hoe voorkom je dat? Zeven tips.

1. Google de webshop waar je iets wil kopen. Als een webshop misleidend blijkt te zijn, zijn er meestal tientallen slechte reviews te vinden. Ook ’boze emoji’s’ op Facebook zijn een teken aan de wand. Je kunt googelen op de bedrijfsnaam met de woorden ’klacht’ of ’review’. Zijn er veel klachten en zijn ze recent? Dan is het niet slim om hier te kopen.

2. Controleer of de webshop contactinformatie op de website vermeldt. Als er iets misgaat, wil je ze natuurlijk wel kunnen bellen of mailen. Maak een screenshot van de contactgegevens om ze te bewaren. Je kunt ook in Google Maps controleren of het adres wel echt bestaat.

3. Ken je de webshop niet? Betaal dan bij voorkeur achteraf, of verzekerd, bijvoorbeeld met je creditcard of Paypal. Maak liever geen geld over via iDeal of naar een rekeningnummer.

4. Let op keurmerken, zoals Thuiswinkel Waarborg of Webshop Keurmerk. Al kunnen nepwinkels ook deze keurmerken kopiëren. Je kunt controleren of de winkel echt betrouwbaar is door via de website van het keurmerk de webwinkel te vinden.

5. Denk logisch na. Lijkt een aanbieding te goed om waar te zijn? Dan is hij dat meestal ook. Als bepaalde (merk-)artikelen overal dezelfde prijs hebben en bij een onbekende webshop veel goedkoper zijn, wees dan extra alert.

6. Weet je het nog steeds niet zeker? Je kunt controleren of het bedrijf ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. In het handelsregister kun je zoeken op bedrijfsnaam. Op de website van de politie kun je controleren of er ooit aangifte is gedaan tegen de webshop.

7. Heb je het product gekocht? Maak dan een afdruk of pdf van de betaalpagina. Controleer ook je afschrijvingen. Soms kun je je geld terugkrijgen via de bank (storneren), creditcard of Paypal.