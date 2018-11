Column: Lagere top AEX in aantocht

Visie technische analyse: Met de opwaartse doorbraak door de zeer steil dalende toppenlijn vorige week is de krachtige neerwaartse versnellingsfase beëindigd. Deze dalende toppenlijn vanaf de 554,30 startte eind september en zorgde voor een forse neerwaartse beweging in oktober tot een dieptepunt van 500,45. Een daling van 54 punten (10%) in een maand tijd tussen de top en de bodem. Deze opwaartse doorbraak vorige week betekent echter niet dat de terugval in het middellangetermijnbeeld ten einde is gekomen. Ik acht de kans groot dat deze in de komende weken en maanden zal worden voortgezet naar aanzienlijk lagere niveaus.

Daarbij verwacht ik ook een einde van de bijna 10 jaar durende bullmarkt sinds het dieptepunt in 2009 net onder de 200 punten. Om deze bullmarkt te beëindigen is een neerwaartse doorbraak noodzakelijk onder de sinds 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek. Deze bodemlijn ligt momenteel bij 498. De vraag in het kortetermijnbeeld is alleen waar de volgende lagere top wordt geplaatst. Tot op heden werd vorige week het hoogste punt op de borden gezet bij 528,45. Hiermee bleef de AEX onder zowel de meest recente top van de versnellingsfase van vorige maand bij 533,50 evenals het eerste Fibonacci-retracementniveau (38,2%) van de gehele daling vanaf de jaartop van juli bij 530. Zolang deze niveaus niet opwaarts worden gebroken, blijft de krachtige neerwaartse tendens intact en kan een nieuwe en minder steile neerwaartse versteiling ontstaan.

Veel indices bevinden zich al in een bearmarkt

In het middellangetermijnbeeld is er sprake van een dalende trend sinds de jaartop bij 576,90 van juli dit jaar. Deze jaartop maakte deel uit van een drievoudige toppenzone rond de 574 die dit jaar werd gevormd. De eerste top werd begin dit jaar geplaatst, waarna een hertest in zowel mei als in juli plaatsvond. Elke top ging gepaard met de start van een correctie en de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Zo werd begin dit jaar een bearish engulfing gevormd, in mei een shooting star en in de maanden juli en augustus een dark cloud cover. Hiermee is een zeer zware toppenzone gevormd die deel uitmaakt van het grote topvormingsproces sinds begin dit jaar. Vorige maand werd dit topvormingsproces afgerond met de doorbraak onder de drievoudige bodemzone uit het eerste kwartaal bij 516- 517. Hierna werd de belangrijke en cruciale onderkant van de bullmarkt onder druk gezet. Zo werd de sinds 2009 stijgende bodemlijn onder druk gezet bij 498 maar ook het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau van 501 van de gehele opwaartse beweging vanaf de 378-bodem van begin 2016.

Deze bodem was destijds het laatste raakpunt van de onderkant van de bullmarkt en het startpunt van een 2 jaar durende en zeer krachtige opgaande beweging. In deze 2 jaar tijd steeg de AEX ruim 50% zonder grotere correcties. Deze correcties bleven beperkt in zowel aantal als in procentuele bewegingen. Begin dit jaar kwam abrupt een einde aan deze 2 jaar durende versteiling in de stijgende langetermijntrend met de doorbraak onder de stijgende bodemlijn. Dit was in januari dit jaar het startpunt van het grotere topvormingsproces. Inmiddels bedraagt de huidige correctieve beweging ruim 76 punten en is daarmee de grootste terugval tot op heden, maar ik verwacht dat deze terugval door zal zetten en een einde maakt aan de bullmarkt. We zagen in de afgelopen maanden al veel belangrijke indices onder de stijgende (sinds 2009) bodemlijnen breken, zoals de Amerikaanse SOX, de Duitse DAX en de STOXX Europe 600 Index. Maar ook veel andere indices bevinden zich al in een dalende langetermijntrend. De AEX lijkt in Europa een uitzondering tot op heden te zijn en brak nog niet onder de sinds 2009 stijgende bodemlijn. Ik verwacht dat dit slechts een kwestie van tijd is waarna de AEX volgend jaar een verdere daling kan doormaken. In het langetermijnbeeld is dan ruimte voor een beweging richting de zone 400 – 410.

Dalende trend intact

Eind vorige week waren er tijdens de herstelbeweging vanaf de 500,45 een tweetal opwaartse gaps gevormd. De tweede gap is inmiddels gesloten waarmee de kans is toegenomen dat een top gevormd of in de maak is. Er werd nog geen toppatroon in de daggrafiek gevormd, maar niet elke top gaat gepaard met een toppatroon. Wel moeten we alert blijven in de komende dagen op de vorming van nieuwe toppatronen. De eerste weerstand is nu te vinden bij de top van vorige week bij 528,45. Daarboven ligt het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau van de gehele correctie tot op heden bij 530 en de zone 533,50 – 534. Bij dit laatste niveau liggen de bodem van september en de lagere top van medio oktober van de vorige herstelbeweging.

Met een stand van 536,50 kruipt het dalende 50-daags gemiddelde hier ook snel naartoe. Een beweging boven deze niveaus zet de weg open naar de dalende toppenlijn vanaf de jaartop bij 576,90. Deze toppenlijn kent een tweetal lagere toppen bij 565,60 en 554,30. Deze toppenlijn ligt vandaag alweer bij 542,50. Een structurele slotbeweging hierboven zorgt voor een eerste verbetering en mogelijk een langere consolidatie in het middellangetermijnbeeld. Het zal dan aanzienlijk langer duren voordat de 498 onder druk gezet kan worden. Ik ga hier echter niet vanuit. Aan de onderkant ligt de eerste steun nu bij de 523,10. Daaronder ligt de openstaande gap tussen 512,30 en 516. Deze openstaande gap is de laatste hobbel tot aan de zone 498 – 501 steunzone.