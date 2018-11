’Klein bedrijf beter helpen tegen grote jongens’

Voor consumenten is juridisch veel geregeld, maar kleine bedrijfjes en zzp’ers zijn bij een geschil in de regels gelijk aan grote bedrijven. Dat pakt verkeerd uit. Ze bepleiten vandaag bij het debat over de begroting van Economische Zaken dat kleine ondernemers meer hulp moeten krijgen als ze het tegen grote jongens opnemen. Zo willen CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch en Kees Verhoeven van D66 dat ondernemers tot 10 medewerkers als gewone burgers bij de ACM kunnen komen als ze benadeeld worden door bedrijven. Nu belemmeren rechtsgangkosten en het risico op opdrachtverlies de kans om recht te halen.

Voor consumenten is juridisch van alles geregeld, maar een zzp’er of de bakker op de hoek is bij een geschil volgens de regels vaak gelijk aan een groot bedrijf. Dat pakt volgens de regeringspartijen verkeerd uit en ze bepleiten vandaag gezamenlijk, tijdens het debat over de begroting van Economische Zaken, dat kleine ondernemers meer hulp moeten kunnen krijgen als ze het tegen de grote jongens opnemen. Op die manier zou de strijd bij een geschil eerlijker worden.

Zo willen CDA en D66 dat kleine ondernemers (tot tien medewerkers) net als gewone burgers ook naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) kunnen stappen als zij benadeeld worden door een bedrijf. Voor kleine ondernemers is het vaak erg lastig om hun recht te halen, stellen de regeringspartijn, omdat de kosten van een rechtsgang hoog zijn en zij het risico lopen hun opdrachtgever te verliezen.

CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch wil onder meer dat kleine ondernemers zo gemakkelijker en goedkoper hun recht kunnen halen als ze bijvoorbeeld te laat betaald worden: „Het midden- en kleinbedrijf is het kloppend hart van onze economie en verdient een betere bescherming. Als er sprake is van een groot aantal klachten van verschillende ondernemers, moet de toezichthouder kunnen ingrijpen.”

D66-Kamerlid Kees Verhoeven vult aan: „ZZP’ers en mensen met een paar medewerkers kunnen te vaak moeilijk opboksen tegen de marktmacht van grote bedrijven.” Hij noemt ook het voorbeeld van bedrijven die werknemers bij het mkb wegkopen om zo bedrijfsgeheimen te ontfutselen. Daar zou de ACM dan ook tegen kunnen optreden.