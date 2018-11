Groei dienstensector eurozone zwakt iets af

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid in de dienstensector weerspiegelt, noteerde een stand van 53,7, tegen 54,7 in september. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Economen hadden op een stand van 53,3 gerekend, gelijk aan eerdere ramingen.

De index voor de Duitse industrie kwam ook hoger uit dan eerder geraamd op een stand van 54,7. Economen gingen daar gemiddeld uit van een stand van 53,6. Frankrijk deed het met 55,3 iets minder dan de consensus van 55,6.

De Italiaanse dienstensector kromp in oktober en bereikte een stand van 49,2. Dat was fors minder dan de eerder geraamde 53,3. Economen waren al iets voorzichtiger en rekenden in doorsnee op een stand van 52,0.