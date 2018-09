'Fiscus moet gegevens kenteken verwijderen'

In de zaak eiste een burger dat De Belastingdienst zijn kentekengegevens verwijdert, dit op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). De Belastingdienst betoogde echter dat aan de kentekengegevens geen identiteit gekoppeld is, en dat er daarom geen sprake is van persoonsgegevens.

Daar gaat de Raad van State niet in mee. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat De Belastingdienst wel de mogelijkheid heeft om de kentekengegevens nader te onderzoeken en aan een persoon te koppelen. Daarmee wordt het rijgedrag van de automobilist zichtbaar.

Een dergelijke inbreuk op de privacy mag alleen als daar een duidelijke wettelijke grondslag voor bestaat, zo schrijven de Grondwet en het EVRM (Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens) voor. Net als de Hoge Raad oordeelt de Raad van State dat die wettelijke grondslag voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens door de Belastingdienst ontbreekt.

De Belastingdienst werd eerder teruggefloten door de Hoge Raad. Die oordeelde dat de fiscus moest stoppen met het op grote schaal verzamelen en opslaan van flitsfoto’s om lease-rijders te controleren. De Belastingdienst legde de kentekengegevens naast de rittenadministratie van de automobilist om te controleren of die voldeed aan de eisen om bijvoorbeeld de fiscale bijtelling te voorkomen.