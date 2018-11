Kun je werknemer verplichten tattoos te bedekken?

Een werkgever mag bepalen hoe zijn werknemers de werkzaamheden verrichten. Dat geldt niet alleen voor de manier waarop, waar en wanneer wordt gewerkt, maar ook voor de manier waarop werknemers er tijdens het werk uitzien. Daarbij geldt wel dat de instructies die een werkgever aan zijn werknemers geeft redelijk moeten zijn. In zijn algemeenheid is het redelijk om van een receptioniste, toch het visitekaartje van een bedrijf, te verlangen dat zij een tatoeage op haar onderarm bedekt als zij aan het werk is. Voor een bouwvakker of een loodgieter ligt dat misschien minder voor de hand. Bovendien is het bedekken van een tatoeage relatief gemakkelijk te bewerkstelligen. De receptioniste kan lange mouwen dragen, een pleister over de tatoeage plakken of speciale tatoeage bedekkende make-up over de tatoeage smeren. Er kunnen altijd omstandigheden zijn die maken dat deze instructie niet redelijk is, maar in dit geval zou ik zeggen dat het bedekken van een tattoo van de receptioniste verlangd kan worden.

