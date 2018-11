Eerste tests met 5G in Rotterdamse haven

Bij de raffinaderij van Shell in Pernis wordt bijvoorbeeld gekeken naar het gebruik van 5G voor het preventief onderhoud van circa 160.000 kilometer aan leidingen. Ook wordt 5G-technologie ingezet om inspecteurs via tablets toegang te geven tot aanvullende informatie over de procesinstallatie.

De testen in de Rotterdamse haven zijn onderdeel van een breder onderzoeksprogramma naar het gebruik van 5G. De nieuwste generatie mobiele netwerken worden ook in de praktijk getest op het vlak van landbouw, stedelijke voorzieningen en voor verkeer.

In Amsterdam-Zuidoost wordt bijvoorbeeld rondom de Johan Cruijff Arena tijdens evenementen getest. In Drenthe worden oplossingen voor landbouw met drones uitgeprobeerd en in Noord-Brabant verkeersinnovaties met verbonden auto's.