Cadeaubon via Whatsapp

Stals verkocht cadeaukaartenbedrijf GiftFor2 vorig jaar voor een onbekend bedrag aan de Franse branchegenoot Wonderbox. Na de verkoop gaf hij al direct aan na te gaan denken over een nieuw avontuur. Een half jaar later is het zo ver.

Personaliseren

„Yesty is een combinatie van HotelSpecials en GiftFor2”, vertelt Stals. „E-commerce en cadeaukaarten komen er samen. Consumenten kunnen in onze app een cadeaukaart naar keuze kopen en die via Whatsapp versturen. Met een video, foto of tekstberichtje kunnen ze het geschenk personaliseren. Een vriendengroep kan bijvoorbeeld gezamenlijk een video opnemen en die inclusief cadeaubon naar een bruidspaar sturen.”

Feestelijk

De ontvanger krijgt een appje met een link die uitkomt op een pagina waarop bon en boodschap feestelijk worden uitgepakt. Hiervoor hoeft de app niet geïnstalleerd te zijn. Wel om de cadeaubonnen op te slaan. Alle ontvangen kaarten worden in de app bewaard. Om ze in te wisselen in een fysieke winkel, kunnen ze gewoon op het scherm van de telefoon getoond worden. „Daarmee lossen we meteen het probleem op dat mensen hun kaart niet bij zich hebben als ze die willen gebruiken.” De app stuurt ook notificaties als de geldigheid bijna verloopt of als gebruikers in de buurt zijn van een winkel waarvan ze een bon hebben.

Een andere noviteit is de mogelijkheid om de ontvangen cadeaubon om te ruilen. Stals: „De VVV-cadeaukaart wordt heel veel verkocht, omdat die bij meerdere winkels in te leveren is. Hoewel veel mensen best een persoonlijkere kaart willen geven, zijn ze bang de plank mis te slaan. Bij ons kun je rustig een bon voor een tijdschrift cadeau doen. Mocht het niet in de smaak vallen, dan kan de ontvanger hem gewoon inruilen voor een cadeaukaart van hetzelfde bedrag bij bijvoorbeeld de Hema.”

Keukenla

Retailers betalen een commissie aan Yesty zodra een consument de kaart activeert. Stals zegt geen moeite te hebben gehad met het binnenhalen van deelnemende retailers. „Het is een fabeltje dat winkeliers profiteren van cadeaubonnen die voor eeuwig in de keukenla liggen. Ze willen juist dat mensen de bonnen besteden in de hoop dat ze vaker terugkomen.”

In de app zijn kaarten van onder andere Zalando, De Bijenkorf, HotelSpecials en GiftforYou, beschikbaar. De oprichter verwacht het aanbod snel uit te breiden. Ook komt er een Yesty-keuzekaart waarbij ontvangers kunnen kiezen op welke cadeaukaarten ze een gekregen bedrag zetten. Stals zet zijn gift op een dinerbon.