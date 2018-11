Frans Carrefour klaagt Ahold Delhaize aan

Carrefour vindt dat Ahold Delhaize zich schuldig maakt aan concurrentievervalsing. Bij de overname van Delhaize door Ahold gaf de Belgische concurrentiewaakhond groen licht op voorwaarde dat Ahold Delhaize dertien winkels zou verkopen aan de concurrenten, om niet almachtig te worden in België.

Carrefour nam in 2017 een Albert Heijn-winkel in Lokeren over. Nog geen jaar later bleek dat Albert Heijn een nieuwe vestiging opent op nog geen 200 meter van het vroegere filiaal. Carrefour stapt nu naar de rechter om dit te voorkomen.