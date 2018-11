Nieuw hotel bij Leidseplein weer vergund

Over de bouw van het nieuwe hotel loopt echter nog steeds een rechtszaak van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB). Vorig jaar werd door de rechter al een streep door de bouwplannen gehaald. De VVAB is dan ook verontwaardigd over het afgeven van een nieuwe vergunning.

Volgens de VVAB leveren nieuwe hotels geen positieve bijdrage aan de balans tussen wonen, werken en verblijven in de binnenstad. De gemeente had onvoldoende gemotiveerd waarom het hotelinitiatief niet zou leiden tot aantasting van het woon- en leefklimaat, zo bepaalde de rechter eerder. Ook kreeg de vereniging gelijk op het punt dat het bouwplan, dat voorziet in een dominant gebouw op het plein, afbreuk doet aan de stedenbouwkundige structuur en de karakteristiek van het stadsbeeld.

Raad van State

Een gemeentewoordvoerster zegt dat wanneer een rechter een vergunning vernietigt en deze vervalt, de gemeente de vergunningaanvraag opnieuw moet beoordelen. „Dat is hier gebeurd. De nieuw verleende vergunning zal meegaan in de procedure bij de Raad van State waarvan eind november de zitting plaatsvindt. Het is dus aan de Raad van State om te beoordelen of de nieuwe vergunning nu wél voldoende gemotiveerd is.”

De aanvraag van het nieuwe hotel dateert nog van de periode 2012-2015. „Dat is van voor de hotelstop”, aldus de zegsvrouw. Op dat punt is de stad vorig jaar ook in het gelijk gesteld.