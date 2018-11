Einde tan-code in zicht: ING komt met scanner

Met dit nieuwe apparaatje kunnen ING-klanten straks hun betaalopdrachten bevestigen. Dat gaat dan door bij het internetbankieren een bepaalde kleurencode op het scherm te scannen en vervolgens een cijfercode in te typen, zoals bij de Rabobank al langer gebruikelijk is voor transacties.

App

Na ruim dertig jaar is het einde van de tan-code per sms of van een papieren lijst nabij. Sinds begin 2017 is het bij ING al mogelijk om opdrachten via de app te bevestigen. ING heeft naar eigen zeggen 3,9 miljoen particuliere en zakelijke klanten die voor hun bankzaken gebruik maken van de app. Dit aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Klanten die nog werken met een papieren lijst met tan-codes om hun betalingen te bevestigen, kunnen de ING Scanner als eerste aanvragen. Daarna volgen mensen die nu tan-codes per sms toegestuurd krijgen.

De bank belooft zijn circa 1 miljoen digitale klanten die nog niet op de app overgestapt zijn, een bericht te sturen zodra ze het apparaatje kunnen aanvragen. Tot die tijd gebruiken zij nog een tan-code.