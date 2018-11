Goed bereik levert een zzp’er geld op

Niet goed bereikbaar zijn is echter funest voor een ondernemer, zo gaf vrijwel iedere zzp’er aan in een groot onderzoek dat Telfort Zakelijk hield onder 800 ondernemers. Telfort wil zelfstandigen helpen en vroeg daarom in het onderzoek om adviezen voor zzp’ers om zo succesvol mogelijk zaken te doen.

Slecht bereikbaar zijn kost je simpelweg klanten en dus geld, is een veelgehoorde opmerking. Een betrouwbare zzp’er is een bereikbare zzp’er. Telfort Zakelijk beseft zich dat als geen ander en heeft daarom een aantrekkelijk zakelijk abonnement in het leven geroepen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het betrouwbare KPN netwerk.

Zakelijke klantenservice

Mede door de mogelijkheid de btw af te trekken, is dit abonnement een musthave voor zzp’ers. Maar er zijn meer voordelen. Mocht er onverhoopt iets misgaan, dan biedt Telfort Zakelijk een deskundige en snelle klantenservice. Je probleem is snel verholpen en je kunt weer volop aan het werk.

Hoe zit het bij jou eigenlijk?

Het leven van een zzp’er is vaak niet dat van iemand die de gehele dag op kantoor zit. ,,Zodra je zelfstandig wordt, dien je meteen de 9 tot 5 mentaliteit overboord te gooien”, zegt een ondernemer in het Telfortonderzoek dan ook. Daarnaast moet je de volgende zaken goed overdenken en checken:

Hoe afhankelijk ben je van een snelle internetverbinding? En hoe is dat eigenlijk geregeld in jouw abonnement?

Regel jij als zzp’er veel zaken op je telefoon, of juist thuis achter een laptop? Kom je erachter dat je veel onderweg met je smartphone werkt; heb je dan wel altijd een goede verbinding?

Zijn er zaken die je privé gebruikt, maar net zo goed zakelijk kan afnemen? Met als voordeel dat je bijvoorbeeld de btw kunt aftrekken. Zo kun je als zzp’er een zakelijke, voordeligere regeling treffen voor elektriciteit. Dit is omdat men ervanuit gaat dat je veel thuis werkt en daardoor vaker de verwarming aanhebt.

Maar ook een zakelijk telefoonabonnement zoals Telfort die aanbiedt, kan je veel voordelen opleveren. Het KPN netwerk biedt vertrouwen en de aftrekbare btw is de meest simpele manier om als zelfstandige geld te verdienen.

Tenslotte is het verstandig om al je telecombenodigdheden, zoals een vaste lijn, internet, televisie en mobiele telefonie, bij één provider onder te brengen. Dat is financieel vaak het voordeligst.