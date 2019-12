'Wall Street gaat hoger openen'

De Verenigde Staten en China hebben tot 15 december om een gedeeltelijk akkoord te bereiken. Op die datum vervalt de deadline voor een nieuwe ronde aan Amerikaanse invoerheffingen op Chinese goederen.

De aandacht gaat ook uit naar de vergadering van de OPEC in Wenen die donderdag en vrijdag wordt gehouden. Het oliekartel en zijn bondgenoten waaronder Rusland overwegen naar verluidt verdere productiebeperkingen om daarmee de olieprijzen te stutten. Er zou gesproken worden over een productieverlaging met meer dan 400.000 vaten per dag. De olieprijzen zaten in de lift.

Amazon

Qua bedrijfsresultaten is er belangstelling voor juweliersketen Tiffany, die voor meer dan 16 miljard dollar wordt overgenomen door het Franse LVMH, juweliersonderneming Signet, de verkoper van vrouwenmode J. Jill, budgetwinkelketen Dollar General, supermarktconcern Kroger en Brown-Forman, het moederbedrijf van whiskey-merk Jack Daniel's.

Biotechnoloog Sage Therapeutics lijkt een enorme koersdaling te gaan maken, nadat bij patiënttesten met een experimenteel middel tegen zware depressies niet de gewenste resultaten werden behaald.

Amazon kan in beweging komen door berichten dat de Federal Trade Commission (FTC) de internetreus scherper onder de loep gaat nemen, waarbij nu ook wordt gekeken naar de cloudactiviteiten voor mogelijk marktmisbruik. De FTC is al bezig met een onderzoek naar de praktijken van Amazon rond zijn webwinkelactiviteiten.

United Continental

Luchtvaartconcern United Continental meldde dat in mei volgend jaar Scott Kirby de nieuwe topman wordt. Huidig topman Oscar Munoz neemt dan de functie van voorzitter op zich.

Op macrogebied werd voorbeurs bekend dat de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS zijn gedaald. Na opening zijn er cijfers over de Amerikaanse fabrieksorders en orders voor duurzame goederen.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 0,5 procent hoger op 27.649,78 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 3112,76 punten en de techgraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 8566,67 punten.