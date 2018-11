Kledinggigant Under Armour paaide met seksclubs

Na sportwedstrijden werden atleten meegenomen naar stripclubs op kosten van het bedrijf. Maar dat mag niet meer gedeclareerd worden, blijkt uit een email van de top van het bedrijf dat zakenkrant Wall Street Journal onderschepte.

Jarenlang was het heel normaal dat werknemers van Under Armour, onder wie ceo Kevin Plank, een bezoek aan de stripclub betaalden met een creditkaart van het kledingconcern.

Under Armour schiet als een komeet omhoog in de VS, en sinds een paar jaar ook in Europa. Het kledingmerk, dat bekend staat om zijn technologische vernieuwing, is het Duitse Adidas al gepasseerd. Under Armour groeide vooral, omdat het naast innovatieve sportkleding zich inspande om atleten aan zich te binden.

Dat gebeurde, weten we nu, veelal in seksclubs. In Nederland heeft het bedrijf sponsorcontracten met topvoetballer Memphis Depay, de Alkmaarse voetbalclub AZ en beachvolleybal. Internationaal heeft Under Armour een overeenkomst met tennisser Andy Murray.

De top van Under Armour zegt nu dat ze hebben gebroken met het stripbeleid en noemen het zelfs nu 'ongepast gedrag’. Volgens de Wall Street Journal zou er ook sprake zijn van jarenlang seksueel wangedrag jegens vrouwelijke werknemers. Concurrent Nike kwam dit jaar slecht in het nieuws, toen bleek dat de cultuur verziekt was.