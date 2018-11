Zorgen om burn-outepidemie

Uit eigen cijfers maakt de arbodienstverlener op dat inmiddels 34% van alle langdurig zieken (langer dan zes weken) thuis zit wegens psychische klachten. Twee jaar geleden zat nog ’slechts’ 30% van alle langdurig zieke werknemers thuis wegens een burn-out of aanverwante symptomen.

Eerder dit jaar werd bekend dat er jaarlijks 7,5 miljoen werkdagen verloren gaan door psychische klachten.

Wie vanwege psychische klachten thuis zit, doet er bovendien steeds langer over om het werk weer op te pakken. In 2016 duurde het gemiddelde psychische verzuim bijna vijfenhalve maand (167 dagen), nu duurt een burn-out gemiddeld meer dan zeven maanden (220 dagen). Een kwart van de mensen die niet kunnen werken vanwege psychische klachten, doet er zelfs bijna een jaar over om het werk weer op te pakken.

Een gemiddelde verzuimdag kost werkgevers 250 euro, zegt Truus van Amerongen, directeur medische zaken bij ArboNed. „Deze cijfers betekenen dus, naast verlies aan productiviteit, een flinke verhoging van de verzuimkosten.”