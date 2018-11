'AH overtreedt regels goedkeuring fusie'

Zaandam - Albert Heijn overtreedt met de opening van een nieuwe winkel in het Belgische Lokeren de eisen die door de Belgische Mededingingsautoriteit zijn gesteld bij de fusie tussen Ahold en Delhaize. Dat vindt althans concurrent Carrefour dat een winkel in Lokeren overnam van Albert Heijn. De Franse keten spant nu een kort geding aan, bevestigt een woordvoerder van Albert Heijn in België.