’Ieder zijn eigen competentiegebied’

„We hebben ieder ons eigen competentiegebied. Daar zit onze kracht”, vertelt Van Berkel die eind jaren 90 met zijn broers Jan en Tonio en neef Patrick het bedrijf van hun vaders Harrie en Henk overnam. „En als familie delen we dezelfde kernwaardes en kunnen we elkaar blindelings vertrouwen. Het gezamenlijk belang is altijd belangrijker dan het individuele.”

Groei

Onder leiding van de vier groeide het bedrijf van 35 naar 180 werknemers. „Groei is geen doel, maar een middel of gevolg. Net als onze vaders kijken we welke kant de maatschappij opgaat en hoe we daar als bedrijf in mee kunnen gaan.”

Het bedrijf startte in 1955 als loonbedrijf voor de landbouw en stapte al snel in de infrastructuur en cultuurtechniek om mee te helpen bij de wederopbouw van het land. Eind jaren 90 kwam daar groenrecycling bij. Gevolgd door Van Berkel Logistics in 2005. „Vervoer over de weg liep steeds vaker vast, maar voor vervoer over water waren niet voldoende goede faciliteiten. We zijn begonnen met de aanleg van binnenvaarthavens in Veghel en Cuijk waaromheen we containerlogistiek hebben opgebouwd.”

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging door de derde generatie speelt nog niet. „De oudste is 17 en werkt al geregeld mee, de jongste is 11. Een bedrijf van deze grootte vraagt om andere competenties dan het bedrijf dat wij destijds overnamen. Het voordeel is wel dat we zeer gevarieerde functies hebben: van productie tot ict en communicatie. Voor iedereen kan een plekje zijn, het is alleen de vraag of ze willen.”