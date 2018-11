Hier moet je op letten voor een goed pensioen voor nabestaanden

Als een van de partners overlijdt, voor of na de pensionering, kan de overgebleven partner met een groot financieel gat blijven zitten. Zeker als het gaat om de partner die niet veel werkte, vooral thuis was bij de kinderen en dus weinig eigen inkomen heeft.

Dat gat kan opgevangen worden door een nabestaandenpensioen. Maar het is verre van een zekerheidje dat dit ook genoeg inkomen oplevert voor de overgebleven partner. Het is een kwestie van goed uitzoeken hoe het zit met het nabestaandenpensioen?

Opbouw- of risicobasis

Bij pensioenfondsen wordt het nabestaandenpensioen op twee manieren geregeld: op opbouwbasis of risicobasis. Dat is een belangrijk verschil. Het probleem zit vooral bij nabestaandenpensioen dat op risicobasis wordt opgebouwd. Dan bouwt het fonds van jouw werkgever of bedrijfstak wel een nabestaandenpensioen op. Maar als je van baan wisselt en bij een ander fonds terecht komt, ben je dat meteen kwijt.

Zit je dan bijvoorbeeld 25 jaar bij hetzelfde pensioenfonds, maar stap je dan over naar een andere baan met een ander fonds, ben je die opbouw in één klap kwijt. En als je kort daarna overlijdt, blijft er maar heel weinig nabestaandenpensioen over. In de politiek klinken daarom ook geluiden dat dit probleem aangepakt moet worden.

Bij een nabestaandenpensioen op opbouwbasis staat het er iets beter voor, dat blijft gewoon staan als je voor een ander bedrijf of in een andere bedrijfstak gaat werken.

Afdekken

Er zijn wel mogelijkheden om te voorkomen dat je bij een ongeval je partner met een karig nabestaandenpensioen achterlaat. Veel pensioenfondsen bieden bijvoorbeeld de kans om een deel van je ouderdomspensioen uit te ruilen voor nabestaandenpensioen. Dan gaat er wel iets van je eigen pensioen af - als je niet extra inlegt - maar voorkom je dat je partner bij jouw overlijden met te weinig achterblijft.

En dan is er nog de optie om de nabestaandendekking te verzekeren. Dan betaal je een maandelijkse premie, afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat je wil verzekeren. Daarvoor krijgt je partner bij eventueel overlijden een maandelijkse premie of in een keer een bedrag uitgekeerd.