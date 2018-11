Inval BlackRock om dividendstrippen

Dat melden Duitse media na het eerste bericht van Bild. BlackRock bevestigde de inval en meldt „volledig” met justitie samen te werken.

In het kantoor van ’s werelds grootste vermogensbeheerder in München zou justitie naar belastend materiaal over illegale transacties in de jaren 2007 tot 2010 hebben gezocht, aldus bronnen tegenover Bild.

Het zou gaan om illegaal dividendstrippen en de zogeheten cum-ex-constructies, waarbij aandelen tussen meerdere partijen worden doorgestuurd zonder dat voor de fiscus duidelijk wordt wie de uiteindelijke eigenaar van de effecten is.

Terugvorderen

Maar twee partijen kunnen daardoor de afgedragen dividendbelasting terugvorderen, en het maakt dat de onderneming uiteindelijk maar een keer dividendbelasting betaalt.

Een van de hoofdrolspelers is in Duitsland in maart 2016 opgepakt, aldus Bild.

Uit 180.000 pagina’s die onderzoekscollectief Correctiv en onder andere Follow the Money vorige maand in bezit kregen, bleek hoe talloze grootbanken en dienstverleners betrokken zijn bij de dividendroute.

In 2016 hadden inspecteurs van de Duitse belastingdienst het al gemunt op ABN Amro en ING.