FNV: Gros Nederland bezorgd om flexwerk

Zakaria Boufangacha van de FNV. Ⓒ ROOIMANS, THIJS

Bijna driekwart van de Nederlanders maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van de verzorgingsstaat. Nog eens twee derde van de mensen vindt dat er te veel flex is. Dat blijkt uit onderzoek onder duizend Nederlanders in opdracht van de FNV.