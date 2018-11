BAM herontwikkelt voormalig Telegraafgebouw

1 / 2 1 / 2 Het voormalige Telegraaf-gebouw op de Nieuwezijds Voorburgwal. Ⓒ FOTO RONALD BAKKER

Amsterdam - Bouwbedrijf BAM gaat het voormalige Telegraafgebouw in de binnenstad van Amsterdam herontwikkelen. De opdracht is afkomstig van Kroonenberg Groep, de eigenaar van het voormalige Telegraafgebouw aan de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. Er werden geen financiële details gemeld over de opdracht op de website van BAM.