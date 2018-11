EU geeft groen licht voor deal Fox en Disney

Brussel vreesde dat door de overname een te machtig bedrijf op de Europese markt voor films en televisie zou ontstaan. Na onderzoek concludeerde de Europese Commissie dat er op het vlak van de productie en distributie van films genoeg concurrentie overblijft, bijvoorbeeld van Sony en Universal. Er zijn wel bezwaren tegen de dominante positie die het gecombineerde bedrijf zou krijgen op de markt voor documentairezenders. Daarom moet Disney zijn belangen in kanalen als History, H2 en Crime & Investigation verkopen.

Deze zomer ging het Amerikaanse ministerie van Justitie al akkoord met de overname, op voorwaarde dat Fox Amerikaanse regionale sportzenders zou verkopen.

Door de transactie ter waarde van ruim 71 miljard dollar komen bekende filmreeksen als Avatar en X-Men in handen van Disney, dat ook al de rechten op bioscoophits als Star Wars en de Marvel-films bezit. Daarnaast gaat de deal om een groot aantal televisiezenders van Fox. Door die onderdelen van Fox in te lijven, hoopt Disney sterker te staan in de concurrentieslag met streamingdiensten als Netflix.