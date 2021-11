Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: Brussel schuift nu als vijfde partij aan formatietafel aan

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - In Brussel ligt gratis geld te wachten. Nou ja, gratis... Een nieuw kabinet moet daar wel eerst impopulaire maatregelen voor nemen, zoals het snijden in de hypotheekrenteaftrek. Heeft demissionair minister Wopke Hoekstra daar vantevoren wel goed over nagedacht?