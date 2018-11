Brexit drijft obligatiebeurs naar Amsterdam

Londen loopt door deze verhuizing een online platform mis waarop per maand €210 miljard aan kortetermijnfinanciering en obligaties wordt verhandeld.

Aanleiding voor het vertrek van deze geldmarkt is de dreiging van een Brexit zonder overeenstemming tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De Brexit begint maart volgend jaar.

Het gaat concreet om het handelsplatform BrokerTec Europe, onderdeel van de door de Chicago Mercantile Exchange (CME) overgenomen NEX Group. Dat vestigde zich al in Amsterdam, er werken twaalf mensen.

„Al onze handel in euro’s genoteerde obligaties en kortetermijnfinanciering gaat naar Amsterdam”, bevestigde directeur John Edwards van BrokerTec Europe tegenover Bloomberg. Het start de handel in februari volgend jaar.

Bij BrokerTec Europe in Londen werken negentig mensen.

De €210 miljard die via het beursplatform gaat is naar verhouding een beperkt handelsvolume, zo plaatsten experts dinsdagavond de stap in context.

De stap volgt op de goedgekeurde overname vorige week van de aankoop door de Chicago Mercantile Exchange van NEX Group tegen $4,96 miljard.

Volgens analisten is er eerder veel symbolische waarde te hechten aan de keuze van CME, dat zelf een marktwaarde van $63 miljard heeft.

Dit is de eerste grotere markt die daadwerkelijk uit Londen vertrekt onder druk van de Brexit, de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Hele markt verkast

Het bedrijf stelt dat het zijn Europese klanten bij gebrek aan een Brexit-deal straks zonder deze verhuizing niet goed meer te kunnen bedienen vanuit Londen. NEX wacht nog op goedkeuring van de toezichthouders.

De stap in obligaties van CME staat niet op zich. De AFM meldde vorige week dat ongeveer 150 platforms vanwege de Brexit de stap naar Amsterdam zouden willen maken. Die zouden goed zijn voor 30 tot 40% van specifiek de aandelentransacties.

Eerder meldde CBOE, de grootste aandelenbeurs van Europa, zich in de Nederlandse hoofdstad.

Vrees hogere kosten

Dit voorjaar werd bekend dat nog een dozijn flitshandelaren en market makers zich als dienstverleners uit Londen voor de financiële sector in Amsterdam vestigen.

Grote beurzen hebben de onderhandelaars namens de EU en het Verenigd Koninkrijk meermalen gewaarschuwd dat er een dubbele handelsstroom dreigt te ontstaan, verspreid over het eiland en Europa, met stijgende kosten als gevolg voor bedrijfsklanten en uiteindelijk de consument.