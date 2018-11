Bunq breidt uit met valuta’s

Klanten van Bunq kunnen naast euro’s nu ook geld in vijftien verschillende valuta overmaken met de app van de onlinebank. Voor valutatransfers buiten de eurozone, voor bijvoorbeeld internetaankopen, wordt geen wisselkoersopslag in rekening gebracht. Alleen de uiteindelijke wisselkoers wordt doorberekend, aldus Bunq, die belooft de kosten direct zichtbaar te maken.

De internetbank stelt op basis van ‘onafhankelijk onderzoek’ acht keer goedkoper te zijn dan PayPal, zeven keer goedkoper dan ABN Amro of Western Union en vijf keer goedkoper dan ING en Rabobank. Dit komt door de samenwerking met het Britse TransferWise, die vaker door geldexperts als goedkope valutabetaler wordt aangestipt. Oprichter en ceo Ali Niknam spreekt van een ‘waardevolle toevoeging’.

Onlangs introduceerde Bunq een onderzoek onder klanten naar extra diensten, zoals traditioneel sparen, hypotheken of leningen. De onlinebank stelde dat er een ‘groeiende vraag in de Bunq-community heerst om iets met aangehouden klantgelden te gaan doen’. Vermoedelijk wil de bank voor extra spaardiensten met partners samenwerken.

In de dinsdag verschenen update van de app van Bunq is ook een optie verwerkt om facturen te scannen. Gebruikers hoeven vervolgens zelf geen gegevens in te vullen om de betaling te verrichten. Bunq stelt dat elke factuur gescand kan worden, en niet louter acceptgirokaarten.