CME verplaatst handelsplatform naar Amsterdam

Het gaat om het handelsplatform BrokerTec dat onderdeel is van het door CME overgenomen NEX Group. Overigens had NEX in november vorig jaar al aangekondigd vanwege de brexit zijn Europese handelsactiviteiten van het onderdeel BrokerTec in Amsterdam voort te zetten. Door die verhuizing werd een dozijn werknemers in Amsterdam geplaatst.

Volgens Bloomberg is het voor het eerst dat een grote financiële markt wordt verplaatst vanuit Londen in verband met de brexit.