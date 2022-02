Klooster vol sterrenchefs

’Ik heb het drukker dan ooit”, vertelt Jacob Jan in zijn restaurant Fine Fleur, dat gevestigd is in het net geopende prestigieuze kloosterhotel Botanic in het hart van Antwerpen. „Ik doe deze zaak samen met mijn Belgische collega Thomas Diepersloot. Ik heb ’ja’ gezegd omdat dit een waanzinnige plek is. Waar vind je vier restaurants in één hotel en op dit niveau?”

Kwartet

In datzelfde Botanic heeft de Belgische drie-sterrenchef Gert de Mangeleer zijn restaurant Hertog Jan geopend, plus ook nog Brasserie Bulot. Het restaurant 1238 met een één-sterrenkok maakt het kwartet compleet.

De lobby van kloosterhotel Botanic in Antwerpen

De ondernemende Nederlander is nu betrokken bij vier restaurants. Naast Fine Fleur in Antwerpen is dat The White Room in Amsterdam, Voltaire in Parc Broekhuizen in Leersum en een nieuw project in het Japanse Yokohama. „Daar heb ik vóór corona veel tijd in gestoken, maar de laatste twee jaar heeft dat praktisch stil gelegen. Maar we hebben de plannen weer opgepakt. Het wordt daar een restaurant met een Japanse keuken met Europese invloeden.”

Jacob Jan Boerma reist van de ene locatie naar de andere. „Je ziet dat meer sterrenchefs dat doen, dat ze samen met investeerders op verschillende locaties werken”, weet hij „Je moet natuurlijk wel zorgen voor goede teams.”

Leermeester

Hij heeft in zijn nieuwe Antwerpse restaurant zijn oude leermeester Roger Souvereyns uitgenodigd, de destijds befaamde twee-sterrenchef van het inmiddels gesloten restaurant Scholteshof in Hasselt: „Jacob Jan was een nogal aanwezige leerling maar heel leergierig.” Zijn oud-leerling beaamt: „Dankzij hem heb ik niet alleen leren koken, maar ook ondernemen.”

De Nederlandse directeur Marc Alofs van het nieuwe Antwerpse hotel Botanic en zijn medewerkster.

In hotel Botanic zwaait de Limburger Marc Alofs de scepter. Hij wilde per se een aantal bekende chefs aan zich binden: „De Antwerpse eigenaar heeft veel geld in dit oude klooster gestoken. Hij wil er het meest prestigieuze hotel van België van maken.”