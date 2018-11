Sterke stijging olieproductie VS verwacht

Volgens het EIA zal de gemiddelde olieproductie dit jaar uitkomen op 10,9 miljoen vaten per dag, tegen 9,35 miljoen vaten vorig jaar. Dat zou de sterkste stijging ooit gemeten zijn. Voor 2019 rekent het overheidsbureau op een groei van de Amerikaanse olieproductie naar iets meer dan 12 miljoen vaten per dag.

In augustus bereikte de Amerikaanse olieproductie nog het recordniveau van ruim 11,34 miljoen vaten per dag. Daarmee passeerden de VS Rusland als 's werelds grootste olieproducent.