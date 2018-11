Nikkei lager na schommelende sessie

De Nikkei-index in Tokio sloot uiteindelijk 0,3 procent in de min op 22.085,80 punten. Het Japanse telecomconcern NTT Corp won bijna 5 procent, ondanks de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. Ook maakt het bedrijf nieuwe winstdoelstellingen voor de middellange termijn bekend. Cameramaker Olympus en materialenproducent Mitsubishi Materials zakten 4,5 procent en 8,3 procent. Beide bedrijven verlaagden hun winstverwachting voor het lopende boekjaar.

De andere beurzen in het Verre Oosten gingen eveneens overwegend omlaag. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,3 procent lager en de beurs in Shanghai daalde 0,7 procent. De Kospi in Seoul verloor 0,6 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde met een winst van 0,4 procent.