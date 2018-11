NSI herhaalt prognose in aanloop beleggersdag

NSI rekent nog steeds op een winst per aandeel, op basis van de EPRA-methode, in een bandbreedte van 2,50 euro tot 2,55 euro. Het bedrijf zal verder op de middellange termijn de algemene kwaliteit en de duurzaamheid van zijn portefeuille verder verbeteren. NSI rekent voor de komende jaren verder op minimaal een stabiele dividenduitkering.

Tijdens de zogeheten Capital Markets Day zal NSI een presentatie geven over onder meer de activiteiten, het ontwikkelprogramma en de winstgevendheid van HNK. Ook is er een vastgoedtour in Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Zuid-Oost.