IMCD houdt wind in de zeilen

Het bedrijf profiteerde van sterke groei op eigen kracht. In Noord-Amerika droegen ook overnames bij aan de groei. In september werd ook het in Hamburg gevestigde Velox ingelijfd.

De totale omzet in de eerste negen maanden kwam uit op bijna 1,8 miljard euro, tegenover 1,4 miljard een jaar eerder in dezelfde periode. Het operationele bedrijfsresultaat (ebitda) steeg naar 156,6 miljoen euro. IMCD noteerde een brutowinst van 398,7 miljoen euro.

IMCD rekent voor het hele jaar op een niet gespecificeerde groei van het operationele bedrijfsresultaat. Het bedrijf merkt verder op dat het actief is in verschillende regio's over de hele wereld en dat het daardoor te maken heeft met macro-economische en sectorspecifieke ontwikkelingen.