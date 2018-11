Ex-bestuurder Nordea commissaris bij ABN

Amsterdam - ABN AMRO draagt een voormalig bestuurder van de Scandinavische bank Nordea, Anna Storåkers, voor als nieuwe commissaris. Storåkers was tot dit voorjaar hoofd van de retaildivisie van Nordea. Ze is een van beoogde opvolgers van de commissarissen Steven ten Have en Frederieke Leeflang, die hun vertrek hebben aangekondigd.