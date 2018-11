Hogere winst voor Crédit Agricole

Crédit Agricole zette een winst in de boeken van 1,1 miljard euro. Dat is 3,2 procent meer dan een jaar eerder. Het resultaat is verder nagenoeg in lijn met de verwachtingen van analisten. De opbrengsten van Crédit Agricole dikten met 5 procent aan tot 4,8 miljard euro. Dat is iets lager dan de doorsnee consensus.

Topman Philippe Brassac herhaalde woensdag de financiële doelstellingen. Hij voorziet verder geen aandeleninkoop, zo zei hij verder. Crédit Agricole wil juist kapitaal genereren om op eigen kracht te groeien, aldus Brassac.