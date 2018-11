Chocola duur betaald richting feestdagen

Van de cacaobonenplantages in Azië en Noord-Amerika kwamen recent goede oogsten. Maar de tonnen geplukte bonen, waarvan cacaoboter en schilfers geperst worden, blijven achter bij de vraag. Hackett Financial Advisors, de consultant van de grootste Amerikaanse inkopers, meldt ’een zeer sterk oplevende vraag’ naar cacao te zien. Dat stuwt de prijs.

De cacaobonen voor Europa worden vooral via de Londense termijnbeurs verhandeld. Het contract voor levering van een ton bonen in december steeg in Londen dit jaar met 27% in prijs. Het Nederlandse handelshuis Huyser Möller wijt die prijs, behalve aan speculatie, aan de sterke vraag uit China en India. De markt ’voorziet krimp in aanbod’, zegt analist Warren Patterson van ING Research.

De Amsterdamse haven profiteert. Het is ’s werelds grootste verwerker van cacaobonen. Amsterdam heeft dankzij de levendige vraag van de Chinese kapitaalkrachtige middenklasse naar luxe bonbons, repen en cacaoboter - voor de professionele markt zoals ijsmakers en restaurants - zojuist zijn toppositie versterkt, blijkt uit zijn jaarcijfers.

Omdat cacao veel via de Londense beurs wordt verhandeld, speelt het Britse pond vanwege de dreigende Brexit de consument parten. Inkopers uit Nederland moeten in euro’s meer aftikken voor dezelfde ton met cacaobonen dan vorig jaar.

„Deze markt blijft zeer beweeglijk”, nuanceren de experts van Huyser Möller, verwijzend naar de dagprijzen van afgelopen week. Eerdere tegenvallende oogsten, leidend tot tijdelijke tekorten, werden afgewisseld met wat recent goede pluk leek te zijn geworden.

Een ander signaal is dat speculanten gokkend op prijsdalingen het hazenpad kozen. De oogstprijzen stegen, zij moesten hun short-posities met verlies verkopen om meer ellende te voorkomen. Onzeker is daarbij hoe groot de rol van chocoladereus Mondolez is. Het erkende recent voorraden cacao uit de markt te halen en op te slaan: de maker van Cadbury-repen hamstert omdat het vreest na de Brexit niet voldoende te kunnen leveren.

Analisten zien in de opmars van de cacaoprijs ook het signaal dat opkomende economieën, waar cacaobonen vaak een belangrijk exportmiddel zijn, aansterken. Hun inkopers kunnen hun marges verhogen.

Maar boeren niet. Ondanks beloften van grote inkopers als Mars, Mondolez, Nestlé en Hershey hebben boeren en cacao-leveranciers in Ghana en Ivoorkust niet geprofiteerd van spectaculaire productiestijging de afgelopen jaren, stelt True Price, dat namens de ideële repenmaker Tony Chocolonely onderzoek deed. Ze leverden meer dan twee jaar geleden, maar verdienden minder.