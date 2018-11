Kendrion geraakt door automarkt

In de drie maanden tot en met september zette Kendrion een omzet van 107,1 miljoen euro in de boeken, een daling van 8 procent ten opzichte van het derde kwartaal in 2017.

De nettowinst daalde met meer dan een vijfde tot 4,6 miljoen euro.

Autofabrikanten zagen hun verkoopcijfers in Europa het afgelopen kwartaal teruglopen. In de Europese Unie hebben veel merken problemen met strengere eisen voor emissietesten, waardoor de levering van nieuwe modellen vertraging oploopt. Ook in China stond de autoverkoop onder druk.

Kendrion greep dit jaar al in bij zijn tak voor de auto-industrie, die een simpelere opzet moet krijgen. Die herstructurering is eind dit jaar afgerond.