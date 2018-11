Facebook blokkeert meer accounts

Facebook laat weten dat die accounts nu allemaal zijn geblokkeerd. ,,Wij hadden de meeste accounts maandag al offline gehaald, nu is de rest ook geblokkeerd", zei Nathaniel Gleicher, hoofd online veiligheid van Facebook.

Dinsdag werd bekend dat 85 Instagram-accounts en 30 Facebook-accounts waren geblokkeerd door het bedrijf na een tip van justitie. De pagina's zouden berichten hebben geplaatst over de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten en over beroemdheden.