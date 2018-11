'Beurzen verwerken verkiezingsuitslag VS'

Volgens Amerikaanse media krijgen de Democraten het Huis van Afgevaardigden in handen. De Republikeinen houden de meerderheid in de Senaat. President Donald Trump krijgt daarmee te maken met een gespleten Congres, waardoor het mogelijk moeilijker wordt om zijn plannen uit te voeren.

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft de voorbije maanden een stevige omzetgroei weten te behalen, geholpen ook door onlineverkopen. De hogere opbrengsten zorgden er ook voor dat de winst hard opliep. Qua onlineomzet rekent het bedrijf erop tegen 2020, zoals eerder gemeld, minstens 5 miljard euro te behalen.

Bank

ABN AMRO wist de winst in het derde kwartaal stevig op te voeren. De bank slaagde er onder meer in de kosten goed onder controle te houden. Ook profiteerde het financiële concern van de sterke Nederlandse economie. Tijdens een beleggersdag later deze maand zal het concern zijn aangescherpte strategische prioriteiten voor de komende jaren uiteenzetten.

Ook IMCD kwam met cijfers. De chemicaliëndistributeur zette de sterke groei van de eerste zes maanden voort in het derde kwartaal. Bezien over de eerste negen maanden van het jaar stegen de omzet en het operationele bedrijfsresultaat beide met ongeveer een kwart.

Kendrion

Kendrion heeft een zwaar derde kwartaal achter de rug. De leverancier van elektromagnetische componenten, die zowel de omzet als winst zag dalen, had last van mindere verkoopcijfers bij autofabrikanten. Het bedrijf is ook negatiever over de opbrengsten en operationele winstmarge voor heel 2018.

IT-bedrijf Ctac behaalde een kwartaalomzet van 19,5 miljoen euro en handhaafde zijn prognose. Ook vastgoedinvesteerder NSI, die een beleggersdag houdt, herhaalde zijn financiële doelstellingen voor 2018.

Europa

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX-index won 0,1 procent op 522,31 punten en de MidKap klom 0,1 procent tot 746,28 punten. Frankfurt verloor 0,1 procent, Parijs en Londen gingen tot 0,9 procent omlaag. Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 25.635,01 punten. De brede S&P 500 en de technologiebeurs Nasdaq won eveneens 0,6 procent, tot 7375,96 punten.

De euro noteerde op 1,1433 dollar, tegen 1,1408 dollar op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent tot 61,82 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder en werd verhandeld voor 71,78 dollar per vat.