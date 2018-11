Wiebes: meer kernenergie pas optie na 2030

Dijkhoff zei eerder deze week dat wat hem betreft zo snel mogelijk nieuwe kerncentrales worden gebouwd. Alleen zo kan Nederland volgens hem de eigen doelstellingen voor terugdringing van de CO2-uitstoot halen. Het onderwerp ligt bij de partijen die momenteel werken aan een klimaatakkoord niet op tafel.

Het „proefballonnetje” van Dijkhoff werd in de Tweede Kamer met scepsis ontvangen. Coalitiepartners D66 en ChristenUnie zien niets in meer kernenergie. Het CDA staat er wel voor open, maar niet als oplossing voor het klimaatprobleem op korte termijn. Daarvoor is de bouw van kerncentrales te duur en tijdrovend.

„Kernenergie is een van de opties voor de toekomstige energiemix”, aldus Wiebes. Het zal niet helpen de beoogde CO2-afname voor de periode van 1990 tot 2030 te halen, maar kan wel een bijdrage leveren aan de verdere terugdringing in de jaren tot 2050. Tegen die tijd moet Nederland vrijwel geheel CO2-neutraal zijn gemaakt.

Wiebes wijst er wel op dat de afgelopen decennia geen enkel bedrijf een aanvraag heeft gedaan om een nieuwe kerncentrale te mogen bouwen. Hij heeft evenmin signalen dat er marktpartijen zijn die dat op korte termijn wel van plan zijn. Gezien de lage stroomprijzen zou zo’n investering ook niet snel rendabel worden.