Ctac houdt stijgende lijn vast

De omzet in het derde kwartaal steeg met 2,5 procent tot 19,5 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat steeg met 19.000 euro tot 971.000 euro. Onder de streep resteerde een bedrag van 744.000 euro, 12 procent meer dan vorig jaar.

De schaarste aan gekwalificeerde ICT-ers blijft volgens het bedrijf een punt van aandacht. De krapte op de arbeidsmarkt zal zich naar verwachting vertalen in hogere uurtarieven. In België is volgens Ctac veel geïnvesteerd in het binnenhalen van nieuwe contracten, hetgeen zich in het lopende kwartaal moet uitbetalen. In Frankrijk werden verliezen verder teruggebracht.

Verder meldde Ctac nog altijd verwikkeld te zijn in een juridisch geschil met een klant over de uitvoering van een in juli 2016 gesloten contract. Ctac bestudeert momenteel hoe de eventuele schadepost in de cijfers over het hele jaar kan worden verwerkt.