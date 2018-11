'Groei VS Ahold Delhaize neemt zorgen weg'

Ahold Delhaize wist aan de andere kant van de oceaan de vergelijkbare omzet met 3 procent op te voeren. Dat was veel meer dan de 1,2 procent die in doorsnee door kenners werd voorzien. Tijdens de komende beleggersdag verwachten de analisten van Bernstein de nodige aankondigingen op onlinevlak.

De totale prestaties van Ahold Delhaize rechtvaardigde het outperform-advies, aldus Bernstein. De kenners bestempelden Ahold Delhaize als een stabiel geleid en geld genererend bedrijf, waar grote verrassingen uitblijven.

KBC

Ook KBC Securities spreekt van sterke resultaten, waarbij de prestaties in de VS in het bijzonder werden belicht. Maar over de hele breedte deed Ahold Delhaize het goeddeels beter dan voorzien. Ook in België waar de omzetgroei wat achterbleef is volgens de kenners sprake van verbeteringen.

Volgens KBC, dat vasthoudt aan zijn koopadvies, zit er nog de nodige rek in de waardering van het aandeel. Daarbij kan Ahold Delhaize volgens de analisten gezien worden als een relatief veilig aandeel in turbulente tijden.

ING

ING wijst verder op de verhoging van de vooruitzichten voor de vrije kasstroom met 100 miljoen euro. Wel wijst de bank direct op de geplande investeringen die met eenzelfde bedrag worden verlaagd. Al met al spreekt ING, dat ook een koopadvies hanteert op Ahold Delhaize, van goede prestaties.

Bij Raymond James, dat een underperform-advies hanteert, waarschuwen de kenners voor aanstaande margeverslechteringen in de VS, ook door de nodige investeringen die gedaan moeten worden. De kwartaalcijfers noemde Raymond James solide. Bij Berenberg, dat adviseert de aandelen van de hand te doen, zijn ze niet onder de indruk van de prestaties. Ze wijzen ook op de te lage investeringen in ketens in de VS.

NIBC

NIBC is juist wel weer te spreken over de kwartaalcijfers. Wel zetten de kenners een kanttekening bij de beperkte groei van de onlineverkopen in de VS. Gelet op de onlinecyclus die gaande is, had de omzetgroei wel wat robuuster kunnen zijn. NIBC hanteert een advies accumulate op het aandeel.

Het aandeel Ahold Delhaize was woensdag omstreeks 09.45 uur veruit de sterkste stijger in de AEX met een winst van 5,4 procent op 21,48 euro.