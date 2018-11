Column: Dow Jones klaar voor slotoffensief

We moeten terug naar maart 2016 toen de index de meest recente upcross met de gemiddelde lijn liet zien. Toen stond er circa 17.500 op de borden, nu staat er 25.500, dus trendbeleggers hebben reeds kunnen profiteren van een trendrally van ruim 45%. Al die tijd is de index niet onder de SMA lijn geweest, tot twee weken terug, toen met een forse zwarte candle de gemiddelde lijn neerwaarts werd gekruist. Er volgde twee zogenaamde kleefcandles, ofwel candles met de body aan de SMA lijn geplakt. Twee overlevingsweken voor de bulls, die, zoals het er nu naar uitziet, de berenaanval kunnen afslaan en zich op gaan maken voor een hervatting van de trend. Alle indicatoren weer in een plusstand, dus de UP status op het Dashboard keert terug. De recente dip onder de gemiddelde lijn was kennelijk een slippertje van de stier. Ze willen dit snel rechtzetten.

Eindejaarsoffensief

Goed, de gemiddelde lijn als dynamische trendlijn houdt de bulls zo te zien in de race. De witte weekcandle is de eerste indicatie dat bodemstampers actief zijn als opmaat voor een nieuwe bullenparade in de uptrend. De trend voorzien van een nieuwe impuls met de intentie de recente top op krap 27.000 op te zoeken, toch een ritje van krap 6%. En er zit meer in het vat, want de trend is opwaarts gericht, dus een hogere top boven 27.000 behoort tot de mogelijkheden, maar dat lijkt me iets voor 2019.

Trendaankopen doen

Mijn marktlensindicatoren sturen aan op bodemvorming op de meest ideale plek op de chart, te weten op of nipt boven een fier opkrullende gemiddelde lijn. Met een prima Risk-Reward verhouding, onder afgerond 25.000 falen de bulls, krijgen trendvolgende beleggers de gelegenheid trendaankopen te doen om daarmee te profiteren van een verwacht slotoffensief van de bulls aan de andere kant van de grote plas. ‘Join the bulls’, zo luidt de TA coaching aanbeveling.

Als TA coach volg ik dagelijks de bewegingen van de DowJones index en bericht ik hierover met Tweet berichten onder de naam TheDailyTurbo. U kunt mijn Tweet service ook gebruiken als TA vraagbaak.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.