BMW waarschuwt voor rem op winst

Automakers hebben in de Europese Unie te maken met aangescherpte eisen voor emissietesten. Om te voldoen aan de strengere eisen moeten flinke kosten worden gemaakt. In de tussentijd brachten concurrenten veel auto's op de markt, wat de prijzen onder druk zette. Verder wordt er veel geïnvesteerd in elektrisch rijden.

BMW verhoogde daarnaast het bedrag dat opzij wordt gezet voor terugroepacties met 679 miljoen euro na problemen met een aantal modellen. Wereldwijd riep het bedrijf meer dan 1,6 miljoen dieselwagens terug wegens een defect dat mogelijk brandgevaar oplevert.

BMW zag zijn nettowinst in het derde kwartaal met 24 procent dalen tot 1,4 miljard euro. Het resultaat uit autoverkopen daalde zelfs met bijna de helft. Het bedrijf verdient verder ook onder meer geld met financiële diensten, zoals bij de verkoop van auto's op afbetaling. De omzet steeg met bijna 5 procent tot 24,7 miljard euro.