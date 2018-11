Damrak profiteert van VS, Ahold spekkoper

De AEX-index sloot 1,2% in de plus op 528,57 punten. De Midkap-index ging 1,2% vooruit naar 755,06 punten.

De beurs in Frankfurt won 0,8%, terwijl Parijs 1,2% winst meenam en Londen 1,1%.

Wall Street behield na opening winst.

In de VS krijgt de Democratische partij na de mid-termverkiezingen een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, terwijl de Senaat in handen blijft van de Republikeinen. Met die uitslag stuit president Trump op een gespleten Congres. Rabobank voorziet dat stimulering van de Amerikaanse economie door Trump afneemt.

„Dit is anderzijds een typisch relieve rally na de verkiezingen. Mensen hebben eerst geld van de markt gehaald, kennen nu de uitslag en de gevolgen en stappen in”, aldus Amerika-specialist Philip Marey van Rabobank. „Nu de Republikeinen niet in beide huizen kunnen domineren, is de kans op een volgende belastingverlaging kleiner. Dus prijzen Amerikanen ook minder economische groei in.”

De inflatie neemt dan af, wat gevolgen kan krijgen voor het rentebesluit van de Federal Reserve, aldus Marey.

Dollar zakt

De euro steeg 0,4% ten koste van de dollar naar $1,1478. „De dollar doet een stapje terug, omdat de macht van Trump iets is ingeperkt”, aldus een handelaar bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij vermogensbeheerder Boer & Olij: „Trump heeft de meerderheid in de Senaat versterkt. De grote vraag is in hoeverre de Democraten dwars zullen liggen met de begrotingsvoorstellen richting de presidentsverkiezingen over twee jaar.”

Direct keert de aandacht van beleggers terug naar bedrijfsresultaten en de verstoorde handelsrelatie tussen de VS en China, stelt Schutte. Eind deze maand is er een G20-top waar een handelsdeal tot stand kan komen.

Kassa Ahold rinkelt

In de geheel groengekleurde AEX domineerde Ahold Delhaize (+7%) na stevige omzetgroei en hard oplopende winst over het voorbije kwartaal. Analisten bij ING benadrukten de goede prestaties in de VS. Volgens Schutte presteerde Ahold in Nederland ’ijzersterk’.

Het altijd volatiele kabelbedrijf Altice eindigde 6,7% hoger. Er lijkt interesse in het glasvezelnetwerk dat de Fransen te koop aanbieden, meldde Reuters. Sectorgenoot Liberty Global zou zijn telecom-divisie verkopen, shortposities op het Franse bedrijf werden afgebouwd.

KPN steeg met 0,9%. Galapagos dikte tot 3,2% winst aan.

ABN Amro (-0,7%) verloor echter terrein. De beheersing van zijn kosten droeg bij aan een sterke winstgevendheid over afgelopen kwartaal en in de ochtend steeg het aandeel. Maar na de conference call met analisten sloeg de stemming om: ABN Amro verloor 3,5%. Analisten concludeerden dat het concern meer last krijgt van Basel IV-eisen. Die vragen om meer kapitaalbeslag, meer dan waarop was gerekend. En dat kan het dividend drukken, aldus handelaar Schutte van vermogensbeheerder Boer & Olij.

Beleggers waren ook teleurgesteld dat ABN Amro waarschijnlijk minder eigen aandelen inkoopt. Daarnaast was er druk op de nettorente-inkomsten van ABN Amro vanwege de grotere concurrentie in hypotheken.

Zwaargewicht ING (+2%) stuwde, met 20 miljoen verhandelde stukken woensdag dominant, bij financials de AEX. Verzekeraars Aegon (+0,4%) en NN (+0,1%) hielden het net droog, ASR zakte 0,2% bij het slot.

Staalmaker Arcelor Mittal kreeg er 0,9% bij gesterkt door de aantrekkende grondstofprijzen.

Bij de middelgrote fondsen hield IMCD 3,2% dagwinst over. De chemicaliëndistributeur wist de sterke groei van de eerste zes maanden voort te zetten in het derde kwartaal. Betalingenverwerker Adyen hield 4,9% over.

Maaltijdenbezorger Takeaway.com klom 3,5% nadat branchegenoot Delivery Hero zijn omzetverwachting verhoogde. Air France KLM won 2,2%.

PostNL (-1,6%) reageerde op de koersdoelverlaging van HSBC van €3,20 naar €2,80 en sloot onderin, net achter Intertrust (-1,8%).

In het lagere segment kreeg smallcap Kendrion een tik van 8,9%. Beleggers reageerden teleurgesteld op de zwakke resultaten en voorzichtige prognose van de leverancier van elektromagnetische componenten.

