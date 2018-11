Luxe tassen Hermès in trek bij Chinezen

In Azië exclusief Japan gingen de verkopen op jaarbasis met 14 procent omhoog. Hermès kreeg er ook weer een paar belangrijke nieuwe verkooppunten bij, dit maal in de steden Xi'an en Changsha. Ook is het luxemerk sinds kort in heel China online actief. Het Aziatische land is erg belangrijk voor Hermès omdat er daar door de economische groei in rap tempo veel nieuwe rijken bijkomen. Die kopen graag luxeproducten.

De totale kwartaalomzet van Hermès lag met bijna 1,5 miljard euro een tiende hoger dan een jaar eerder, wisselkoerseffecten niet meegerekend. Dat is in lijn met wat analisten in doorsnee hadden voorzien. Winstcijfers meldde het bedrijf niet. Hermès kwam wel met een prognose. De onderneming mikt op ,,ambitieuze'' omzetgroei op de middellange termijn.