Jorritsma vindt aanval vrouwelijke ministers op Rutte not done

Column: wat vindt je man ervan?

Wist je dat de vrouw van Pieter Omzigt Syrisch-Orthodox is? De vrouw van Wopke Hoekstra arts is? Jesse Klaver zijn vrouw al als kleuter is tegen gekomen? De vrouw van Geert Wilders Turks-Hongaars is? Rob Jetten zijn vriend ook Sinterklaas is?