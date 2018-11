Halbe Zijlstra naar bouwer VolkerWessels

Zijlstra trad begin dit jaar af als minister van Buitenlandse Zaken, nadat duidelijk was geworden dat hij zijn aanwezigheid in het buitenhuis van de Russische president Poetin had verzonnen. Zijn vertrek kwam hard aan in de VVD, omdat hij als onderhandelaar voor het regeerakkoord en voormalig fractievoorzitter gold als vertrouweling van premier en partijleider Mark Rutte.

Wereldbank

Zijlstra bleek in de lente in de race voor de baan als Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington, maar hij trok zich terug uit de sollicitatieprocedure toen hij zicht had op een baan in Nederland.

VolkerWessels heeft Zijlstra onder meer aangetrokken om zijn kennis van Haagse besluitvorming.