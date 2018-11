Kostbare spullen in de trein? Leg ze niet in het bagagerek

Dat heeft de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid bepaald in een zaak over een gestolen tas met fotoapparatuur en reisdocumenten. Een klant van verzekeraar Univé had die tas in het bagagerek gelegd, omdat er volgens haar elders geen plaats meer was. De vrouw en haar partner hadden ook nog twee trolleys, twee tassen en een handtas bij zich. De keuze was om óf de fototas in het gangpad van de coupé neer te zetten, of in het bagagerek.

Volgens de bestolen vrouw kon ze de tas niet in het gangpad zetten, omdat ze daarmee medereizigers zou hinderen en het tegen de regels van de NS zou zijn. De tas op schoot nemen zou „enorm onconfortabel” zijn geweest, stelt ze. Univé is het daar niet mee eens, en krijgt de geschillencommissie aan zijn zijde. De tas was namelijk klein genoeg om geen hinder in het gangpad te veroorzaken. Door de tas met kostbare inhoud het bagagerek te zetten, handelde de vrouw onzorgvuldig.

Ze loopt nu een schadevergoeding van €4750 mis.